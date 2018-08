Mathematik oft unüberwindbares Hindernis

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik - wer sich für eine dieser Studienrichtungen entscheidet, der sollte sich in der Welt der Zahlen, Brüche und Kurven durchaus auskennen. Doch gerade in den MINT-Studien werfen viele Studenten das Handtuch bzw. wechseln in andere Lehrgänge. Bei der jüngsten Zentralmatura flog im ersten Anlauf jeder fünfte Schüler durch. Bildungsminister Heinz Faßmann hatte daraufhin eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die bereits ihre Arbeit aufgenommen hat - die Mathe-Matura soll umgekrempelt werden.