Krankenhaus Friesach hat Humor auf Therapieplan

Die beiden Profi-Clowns „Frau Lore“ (Julia Stampfer) und „Herr Leo“ (Rüdiger Reiner) gehen jetzt regelmäßig im Krankenhaus Friesach auf Humor-Visite. Das Deutsch-Ordens-Krankenhaus in Friesach ist seit 800 Jahren für Patienten da und bietet jetzt als erstes Spital in Österreich Humormedizin für Erwachsene an.