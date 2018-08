Extrem trocken: Jetzt droht uns Rekord-Dürre

Die Wasser-Reserven schwinden, Pegelstände in Seen und Flüssen gehen zurück: Der Süden des Landes steuert auf eine Rekord-Dürre zu. In Klagenfurt sprechen Meteorologen vom zweittrockensten Sommer seit dem Jahr 1940. Auch der heutige Regen wird die Situation nicht entschärfen können, heißt es.