Nach kurzer Abkühlung heizt uns „Kevin“ wieder ein

Im ganzen Land bis zu 30 Grad

Und auch der Westen kommt auf seine Kosten, denn am Donnerstag herrscht endlich Gleichberechtigung: An diesem Tag kommt ganz Österreich in den Genuss von einigen Sonnenstunden und Badewetter. Ein paar dichtere Wolken trüben zwar noch am Vormittag den Himmel, im Laufe des Nachmittages setzt sich dann aber immer stärker die Sonne durch. Temperaturen von bis zu 30 Grad sind nahezu überall möglich.