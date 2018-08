Die ganze Stadt wird zur „Zirkusmanege“

Gänsehaut-Stimmung beim Altstadtzauber in Klagenfurt: In jeder Straße wird an diesem Wochenende getanzt, gerockt und gezaubert. Das Publikum wird dabei selbst zum Akteur in der „Manege“. Wir haben die besten Szenen und Konzertauftritte mit der Kamera eingefangen. Weiter geht es am Samstag um 13 Uhr mit Lesefuchs Theo und mehr als 20 Bands auf fünf Bühnen!