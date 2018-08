Abgestürzte kamen tot auf Wanderweg zu liegen

Ein furchtbares Bild bot sich den Einsatzkräften am Mittwoch am Wilden Kaiser in Tirol: Zwei Kletterer waren - wie berichtet - Hunderte Meter in den Tod gestürzt und schlussendlich auf einem stark frequentierten Wanderweg zu liegen gekommen. Nun gibt es Hinweise auf die Identität: Es dürfte sich um einen 34-jährigen Mann und seine Begleiterin (29) aus Deutschland handeln. Ein DNA-Abgleich ist noch notwendig.