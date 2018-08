Bergtragödien forderten drei Menschenleben

Zwei Bergunglücke ereigneten sich am Mittwoch in den Bergen! Am Wilden Kaiser bei Ellmau stürzten zwei Kletterer in die Tiefe und erlitten tödliche Verletzungen. Brisant: Sie waren ungesichert, ihre Ausrüstung fand man im Rucksack! Und im Karwendelgebirge stürzte ein Deutscher (67) ab - auch für ihn kam jede Hilfe zu spät.