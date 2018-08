Schamane hielt junge Frau 15 Jahre als Sexsklavin

Opfer in Höhle und Hütte festgehalten

Laut Angaben des Polizeichefs wurde die Frau seit ihrer Entführung im Jahr 2003 tagsüber in einem höhlenähnlichen Versteck (Bild oben) im Dschungel nahe des Dorfes Bajugan festgehalten. Die Nächte habe sie in einer Hütte verbracht, die in der Nähe des Wohnhauses des Mannes stand.