Obdachloser bekommt 100 Euro für Stirn-Tattoo

Eine menschenverachtende Aktion britischer Touristen hat in Spanien Entsetzen und Empörung ausgelöst. Die jungen Männer einer Polterabend-Runde an der Costa Blanca haben einem Obdachlosen 100 Euro dafür bezahlt, sich Name und Anschrift des Bräutigams auf die Stirn tätowieren zu lassen.