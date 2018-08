Einbrecher rissen Hoteltresor aus der Verankerung

Zu einem nicht-alltäglichen Coup kam es in der Nacht auf den 30. Juli im Kärntner Tourismus-Hotspot Velden. Mitten in der Nacht drangen dort Einbrecher in einen Veldener Hotelbetrieb ein und rissen unbemerkt einen kompletten Standtresor samt Bargeld aus der Verankerung: Mehrere tausend Euro Schaden.