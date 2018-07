Großbrand: Kärntner Urlauber haben alles verloren

In letzter Sekunde ist eine Kärntner Reisegruppe, wie berichtet, in Wales aus einem brennenden Hotel entkommen. Die Mitglieder des Pensionistenverbands Maria Rain mussten stundenlang nur in Unterwäsche im Freien ausharren. Einige haben Pässe und Gepäck verloren, aber vorzeitig heimfahren will niemand.