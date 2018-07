Kärntner Reisegruppe aus brennendem Hotel gerettet

Eine rund 20-köpfige Kärntner Reisegruppe hat eine Schreckensnacht in einem Hotel in Wales hinter sich: Das Nachbarhotel stand von Dienstag auf Mittwoch in Vollbrand, die Flammen griffen in der Folge auch auf die Unterkunft, in dem die Kärntner logierten, über. Buchstäblich in letzter Sekunde konnte die Reisegruppe aus dem Inferno gerettet werden.