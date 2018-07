Giftiger Algenteppich wegen Hitzewelle an Ostsee

Ostsee leidet unter starkem Sauerstoffmangel

Erst unlängst hatten Forscher in einer in der Fachzeitschrift „Biogeosciences“ veröffentlichten Studie auf einen „außergewöhnlich starken“ Sauerstoffmangel in der Ostsee hingewiesen. Demnach handelt es sich bei dem Binnenmeer um ein besonders sensibles Ökosystem, da Schadstoffe nur in begrenztem Maße in andere Gewässer weitergespült werden könnten.