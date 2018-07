Macrons Mitarbeiter „wollte Polizei nur helfen“

Der in Verruf geratene ehemalige Sicherheitsmitarbeiter des französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat sich nun erstmals zur Prügelaffäre geäußert und sein Vorgehen während der Ausschreitungen am Rande einer Kundgebung am 1. Mai in Paris verteidigt. Er habe der Polizei lediglich helfen wollen, „zwei besonders heftig agierende Individuen unter Kontrolle zu bringen“, ließ Alexandre Benall am Montag über seine Anwälte ausrichten. Der Vorfall (siehe Video oben) sei für „mediale und politische Zwecke“ ausgenutzt worden, erklärten die Anwälte.