Meghans Schwester will zu „Celebrity Big Brother“

Meghan soll in die USA reisen

Bei Herzogin Meghans Verwandtschaft hingegen, die mit schöner Regelmäßigkeit für Negativschlagzeilen sorgt, will der Palast jetzt eingreifen. Es heißt, die Ehefrau von Prinz Harry wurde gebeten, in die USA zu reisen und ein ernstes Wörtchen mit ihren Halbgeschwistern und ihrem Vater zu reden.