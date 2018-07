Lastwagen bei spektakulärem Unfall auf A1 zermalmt

Ein Kühltransporter stand am Montag in der Früh auf der A 1 bei Stadt Haag auf dem Pannenstreifen - ein nachkommender Lastwagenlenker, der Möbel geladen hatte, konnte nicht ausweichen und krachte gegen den stehenden Lkw. Der Aufprall war so heftig, dass das Führerhaus des Lasters komplett deformiert wurde. Der verletzte Lenker musste aus dem Fahrzeug geschnitten und ins Krankenhaus geflogen werden.