Fels rollte ins Tal: „Hätte böse ausgehen können“

Der Schock über den riesigen Felsbrocken, der sich am Samstagnachmittag in Sölden selbstständig machte und in ein zum Glück unbewohntes Haus krachte, ist nach wie vor groß. Dass niemand verletzt wurde, grenzt fast schon an ein Wunder. Warum der 20-Tonnen-Stein ins Tal donnerte, gibt den Bewohnern und der Polizei aber weiterhin Rätsel auf ...