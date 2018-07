„Der Klassenkampf ist nicht mehr zeitgemäß“

Jürgen Bodenseer ist seit 2004 Präsident der Wirtschaftskammer Tirol. Er befindet sich bereits in seiner dritten Periode. Danach ist Schluss, mehr als drei Perioden gehen laut Statut nicht. „Das macht auch Sinn“, sagt Bodenseer, dessen offizielle Amtszeit im Jahr 2020 endet. Wann genau er sich von der Kammerspitze zurückzieht, ist noch offen. Doch mit diesem Thema will sich Bodenseer nicht auseinandersetzen, zumal es „wesentlich wichtigere Bereiche“ gibt. Wie schätzt er die aktuelle Lage ein? „Nach einem super Winter, vollen Auftragsbüchern in Industrie und Gewerbe sowie einem - politisch gesehen - wirtschaftsfreundlichen Umfeld kann man und muss man sagen: Der Tiroler Wirtschaft geht es gut!“ Zudem herrsche in Tirol de facto Vollbeschäftigung!