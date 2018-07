Warnung vor unseriösen Schlüsseldiensten

Am Samstag gegen 16.45 Uhr wurde eine Polizeistreife in die Reichenauerstraße in Innsbruck beordert, weil dort ein Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes für die Öffnung einer Türe einen Betrag von 657,84 verlangte. Neben dem unverhältnismäßig hoch scheinenden Preis war ein Grund der Anzeige, dass durch das unsachgemäße Öffnen der Türe die Türzarge sowie der Zylinder beschädigt wurden. Die Polizeistreife vor Ort konnte einen 27-jährigen Deutschen als Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes antreffen. Der Mann besitzt keine gewerberechtliche Genehmigung, um in Österreich als Schlüsseldienst auftreten zu können. Nach Mitteilung des 27-Jährigen arbeitet er im Auftrag einer Firma. Derzeit sind offensichtlich noch weitere Mitarbeiter dieser Firma in Tirol als Schlüsseldienst im Einsatz. Der Mann wird wegen Sachwucher und Sachbeschädigung an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. Eine entsprechende Sorgfalt bei Auswahl von Fachpersonal für derartige Anforderungen wird dringend angeraten. Zweckdienliche Hinweise zu ähnlichen Feststellungen werden an jede Polizeiinspektion erbeten.