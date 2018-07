13-jähriger Spittaler hörte und sah Einbrecher

„Der Bub wachte gegen ein Uhr in der Früh in seinem Zimmer im Obergeschoss auf, hörte am Gang Geräusche und sah sogar den Schein einer Taschenlampe“, schildert ein Polizist: „Kurz darauf hörte er auch, wie sich Schritte wieder ins Erdgeschoss und aus dem Haus entfernten. Er traute sich jedoch nicht, aufzustehen und seine Eltern, die auch im Haus schliefen, zu wecken“, erzählt ein Polizist. Erst am Morgen sei der Einbruch bemerkt und angezeigt worden. Der Polizist weiter: „Dann schilderte auch der Junge sein Erlebnis.“