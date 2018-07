Mehr Sicherheit für Motorradlenker

„Sieben tödlich verunglückte Motorradfahrer heuer und die steigenden Zahlen in der Unfallstatistik sind nicht alleine auf die Risikobereitschaft der Lenker zurückzuführen. Motorradfahrer sind auch vielen Risikoquellen ausgeliefert, die sie und andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Im Rahmen unserer Kampagne gilt es, diese Quellen zu entschärfen“, so Mobilitätsreferent Zafoschnig und Straßenbaureferent Gruber, die gemeinsam mit der Polizei, dem Kuratorium für Verkehrssicherheit sowie ÖAMTC und ARBÖ am Montag den 10-Punkte-Plan „Bewusst sicher“ präsentierten.