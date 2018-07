Polizist als Retter: Villacher aus Drau gezogen

„Ohne zu zögern sprang ich mit einem Rettungsseil in der Hand in die strömende Drau. Es war nur noch das Hemd des reglos im Fluss treibenden Mannes zu sehen. Sein Kopf war bereits unter Wasser. Ich hoffte nur noch, dass es nicht schon zu spät ist“, schildert der 33-jährige Polizist Patrick Moschitz, der am Dienstag, kurz vor seinem Dienstende zum Lebensretter eines 59-jährigen Villachers wurde.