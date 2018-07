Unwetter sorgte für zahlreiche Feuerwehreinsätze

„In der Folge waren dadurch zahlreiche Haushalte in den Ortschaften Deutschberg - Tschöran ohne Strom, sowie die Panoramastraße in Richtung Feuerberg zwischenzeitlich gesperrt. Durch die zu Boden fallende Stromleitung kam es auch zu einem Schwelbrand im dortigen Unterholz“, so ein Polizist.