Klagenfurterin bei Unfall tödlich verunglückt

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es in der Nacht auf Dienstag in Feistritz im Rosental: Eine 38-jährige Klagenfurterin geriet in einer langgezogenen Rechtskurve mit ihrem Pkw auf das linke Straßenbankett und prallte in weiterer Folge frontal gegen einen am linken Fahrbahnrand stehenden Baum. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät…