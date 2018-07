905 Sex-Attacken in Oberösterreich

Eigentumsdelikte, Körperverletzung, Cyber-Crime - nur das scheint in den offiziellen Statistiken der Polizei auf. Sexualdelikte werden seit Jahren verheimlicht. Auf Anfrage erklärte die Polizei aber: In Oberösterreich wurden im Vorjahr 905 strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität angezeigt (766 geklärt), ein plus von 3,3 Prozent gegenüber dem Jahr 2016. Davon entfallen 236 Sexualdelikte auf Linz (183 geklärt), was einen Anstieg von 26,2 Prozent bedeutet!