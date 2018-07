17-jährige Linzerin entkam Sex-Täter

Zweite Sex-Attacke in einer Woche

Zugleich wird in Linz auch noch in einem anderen Fall wegen Verdachts des Vergewaltigungsversuchs ermittelt. Wie berichtet, hatte eine Linzerin am vergangenen Wochenende angezeigt, dass sie in der Toilette-Anlage der Hinsenkampplatz-Unterführung in Urfahr von einem Somalier sexuell attackiert worden sei. Doch die Angaben des Opfers reichten der Staatsanwaltschaft nicht, um einen Haftbefehl gegen den beschuldigten Schwarzafrikaner zu erlassen. Es wird weiter ermittelt.