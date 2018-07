Kim Kardashian hüpft der Busen aus dem Mini-Top

Kim Kardashian ist für ihre extravaganten und sehr heißen Outfits bei ihren Fans beliebt. Dass unter allzu wenig Stoff meist keine Unterwäsche passt, versteht sich da fast von selbst. Auf dem Beautycon-Festival in Los Angeles erschien die kurvige Beauty am Wochenende in einer schwarzen Radlerhose mit einem superknappen, geknüpften Top, das ihren Busen kaum in Zaum halten konnte - wie sich noch zeigen sollte.