Dacia wird 50: Erfolg in der globalen Nische

“Eines der letzten Budgetautos„

So firmiert der Renault Captur in Russland als Kaptur, gefertigt in Moskau, und das im indischen Chennai gebaute Mini-SUV Kwid kann durch diesen Standort für sensationelle 4000 Euro angeboten werden. “Es gibt nicht mehr viele echte Budgetautos. Einst gehörte Skoda auch dazu, aber die bewegen sich inzwischen auch in einem höheren Segment. Weil die Modelle einen so niedrigen Einstiegspreis haben, bestellen Käufer regelmäßig bis zu 3000 Euro an Extras.„ Und noch ein Aspekt freut Coursimault: “Wir erzielen die höchsten Restwerte wie beispielsweise bei der kompakten Sandero-Familie. Für das, was andere Marken nach zwei Jahren verlieren, können Sie sich einen neuen Sandero kaufen". Man erinnert sich, dass auch Volkswagen noch vor Jahren ein Budget-Auto plante.