Kärntnerin will mit Smart 9000 km bis ans Nordkap

„Ich fahre einfach gerne mit meinem ,Shortie’ und wollte schon immer in den hohen Norden Europas. Daraus entstand die Idee für dieses Abenteuer“, erzählt Barbara Lipouschek, die am Montag mit ihrem 13 Jahre alten und 50 PS starken Smart von ihrer Heimatgemeinde Himmelberg nach Himmelbjerget in Dänemark aufbrechen wird.