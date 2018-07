Eltern streiten um Tausch ihrer Buben (6)

Vor sechs Jahren wurden zwei Kinder nach der Geburt in einem Krankenhaus in Vietnam verwechselt. Jetzt streiten sich die zwei Familien um die weitere Vorgehensweise. Die Eltern des einen Buben wollen ihren leiblichen Sohn zurückhaben. Die Mutter des anderen will hingegen, dass alles so bleibt, wie es ist - und ihren Buben behalten, obwohl es nicht ihr leibliches Kind ist.