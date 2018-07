„Game of Thrones“: 22 Emmy-Nominierungen

Die Fantasy-Serie „Game of Thrones“ geht mit 22 Nominierungen als großer Favorit ins Rennen um den US-Fernsehpreis Emmy. Die vom Sender HBO produzierte Erfolgsserie ist unter anderem in der Kategorie „beste Drama-Serie“ nominiert, wie die Fernsehakademie am Donnerstag in Los Angeles bekannt gab. Geschichte schrieb die ehemalige „Grey‘s Anatomy“-Darstellerin Sandra Oh, sie ist die erste asiatische Frau, die für einen Emmy nominiert wurde.