Skilift von Helikopter auf den Katschberg geflogen

Ein nicht alltägliches Schauspiel konnten Wanderer am vergangenen Dienstag am Katschberg beobachten: In nicht einmal drei Stunden flog dort ein Kamov-Transporthubschrauber insgesamt zehn Liftstützen für die neue Gondelbahn Silver Jet I vom Tal auf den Berg: „Die Stützen wiegen zusammen rund 100 Tonnen, für den Heli war es jedoch kein Problem, die Teile zu transportieren“, so Josef Bogensperger, Chef der Bergbahnen Katschberg-Aineck: „Bei diesem Hubschrauber von Heliswiss handelt es sich um den einzigen in ganz Europa, der derartige Transportflüge absolvieren kann.“