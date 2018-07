Trebesing: Brand in einer Hackschnitzelanlage

Zu einem Brand in einer Hackschnitzelanlage in Trebesing sind Donnerstagfrüh die Feuerwehren Trebesing, Gmünd und Großhattenberg ausgerückt. Das Feuer in einem Nebengebäude des Babyhotels war durch technischen Defekt entstanden. Hotelier Siggi Neuschitzer: „Der Schaden beträgt etwa 15.000 Euro.“ Eine Feuerwarnung im JUFA Hotel Stift Gurk stellte sich zum Glück als Fehlalarm heraus