NATO lädt Mazedonien zu Beitrittsgesprächen ein

Einigung auf Gipfelerklärung trotz Streit

Trotz des erbitterten Streits um die Verteidigungsausgaben konnten sich die NATO-Staaten auf eine gemeinsame Gipfelerklärung einigen. Darin beschwören die Bündnispartner den Schulterschluss in einer „gefährlichen, unvorhersehbaren und volatilen Sicherheitsumgebung“ und kritisieren insbesondere Russlands „aggressives Handeln“. Eine Lösung der vor allem zwischen Deutschland und den USA ausgetragenen Auseinandersetzung scheint in dem am Mittwoch in Brüssel verabschiedeten Text allerdings nicht auf.