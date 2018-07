Trump: „Deutschland ist Gefangener Russlands“

Von der Leyen warnt vor NATO-Spaltung

Trumps Kritik sei in gewisser Weise berechtigt, sagte von der Leyen. Dennoch bekräftigte sie, den Fokus nicht nur auf das Zwei-Prozent-Ziel der NATO zu richten. Sie appellierte dabei an den unternehmerischen Geist von Trump: „Ich hätte gern, dass der Geschäftsmann Donald Trump nicht nur auf die Bilanzaufstellung schaut, sondern auch auf den Ertrag.“ So sei Deutschland etwa zweitgrößter Nettozahler und zweitgrößter Truppensteller in der NATO. Sie würde es sehr begrüßen, wenn der Fokus stärker auf Fähigkeiten und Beiträge zum Bündnis gerichtet würde. Die Ministerin warnte die Allianz vor einer Spaltung, denn davon würden nur Russland und China profitieren.