Meghan: Von wegen 44 Kilo und völlig fertig

Was kursierten da in den letzten Tagen schlimme Gerüchte über die Herzogin von Sussex: Wegen eines angeblichen Zwists mit Herzogin Camilla sei sie völlig fertig und esse nicht mehr. Nur noch 44 Kilos wiege die schöne Ehefrau von Prinz Harry. Und schwanger - vermutlich mit Zwillingen - sei sie sowieso. Alles nicht wahr! Duchess Meghan ist fit! Und fesch obendrein: Im gelben Kleid strahlte die 36-Jährige bei einem Event in London.