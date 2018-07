Internet lacht über dümmste Betrüger Kanadas

Spannend bis zum großen Finale

Von diesem Moment an beginnen sich die Ereignisse zu überschlagen. Erst kommt es zu einem Gerangel, nachdem der Mann die Frau in den Polizisten schubste, dann zu einer jäh endenden Flucht an der Tür des Hinterausganges. Selbst ein Taser vermag den zwischenzeitlich mit einem Sackerl Nüsse bewaffneten Mann nicht zu bändigen. Und die Frau? Die gibt nach all dem Bahöö vor, auf die Toilette zu müssen, sucht im Hinterkammerl aber in Wirklichkeit einen Ausweg - den sie auch findet, aber sehen Sie im obigen Video selbst...