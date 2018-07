Hier tasert Polizei sitzenden Schwarzen von hinten

Verstörende Aufnahmen eines Polizeieinsatzes in den USA: Ein Video zeigt, wie ein Polizeibeamter einen unbewaffneten Schwarzen, der noch dazu an der Gehsteigkante sitzt, von hinten mit einem Taser schockt. Die Aufnahmen aus dem Bundesstaat Pennsylvania lösten eine Flut an empörten Reaktionen aus, viele - darunter auch der Aufdecker-Journalist Glenn Greenwald - kritisieren die Polizei wegen übermäßiger Gewaltanwendung und dafür, „verwirrende“ Anweisungen an Verdächtige zu geben. Die Bürgermeisterin der betroffenen Ortschaft zeigte sich betroffen und kündigte eine Untersuchung des Falls an.