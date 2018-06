Grasplantage in 25 Metern Höhe: Haft für Züchter

Ein 35-Jähriger hat sich in Augsburg ein ungewöhnliches Plätzchen für seine Cannabiszucht ausgesucht: In einer Baumkrone in 25 Metern Höhe hatte er 37 Hanfplanzen angebaut. Seine Kreativität machte sich jedoch nicht bezahlt: Ein Spaziergänger entdeckte die Plantage, der Züchter wurde ausgeforscht.