Jolie „ausgemergelt, als wäre Leben entwichen“

Der Sorgerechtsstreit mit Brad Pitt scheint an Angelina Jolie schwerer zu zehren, als die Schauspielerin zugeben will. Erst in der letzten Woche soll die 43-Jährige einen Nervenzusammenbruch am Set ihres Films „Maleficent 2“ erlitten haben. Jetzt heißt es, auch bei ihrem Besuch im Irak habe die Aktrice mit ihrem besorgniserregenden Zustand für Aufregung gesorgt und sogar einen Schwächeanfall erlitten.