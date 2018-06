Sesselrücken in der ÖVP

Anton Froschauer, seit 2007 Bürgermeister der Stadt Perg und seit 2015 Bezirksparteiobmann der OÖVP Perg, wird den Bundesrat verstärken. Froschauer soll im September 2018 das frei werdende Bundesratsmandat von Bürgermeister BR Peter Oberlehner übernehmen. Denn Bürgermeister Peter Oberlehner soll Walter Aichinger mit der Landtagssitzung am 20. September 2018 als Abgeordneter zum Oö. Landtag nachfolgen. Oberlehner ist seit 1997 Bürgermeister der Gemeinde Pötting im Bezirk Grieskirchen und seit Dezember 2013 Mitglied im Bundesrat. Darüber hinaus ist Oberlehner Bürgermeistersprecher im Bezirk und Vizepräsident des oö. Gemeindebundes. Walter Aichinger, Primararzt am Klinikum Wels-Grieskirchen und Gesundheitsexperte, war von 1991 bis 1995 und dann wieder seit 2003 Abgeordneter zum Oö. Landtag. Zwischen 1995 und 2003 war Aichinger Landesrat in der Oberösterreichischen Landesregierung. Er feiert am 30. Juli seinen 65. Geburtstag.