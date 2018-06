Personalrochade auch bei der SPÖ Oberösterreich

Die nächste Landtagssitzung am 5. Juli wird die letzte mit Thomas Punkenhofer als SPÖ-Abgeordneter sein. Die erste im Herbst, am 20. September, bringt dann den Einzug von Michael Lindner, der derzeit noch im Bundesrat sitzt. Der Freistädter SPÖler wird Punkenhofers Landtagsmandat 2erben„. Im Bundesrat folgt ihm der Bürgermeister von Haslach an der Mühl, Dominik Reisinger, nach. Punkenhofer hört auch als SPÖ-Vorsitzender des Bezirks Perg auf. Zumindest interimistisch wird diese Funktion Erich Wahl, der Bürgermeister von Sankt Georgen an der Gusen, übernehmen. Wie bei der aktuell angekündigten Personalrochade bei der ÖVP handelt es sich auch hier um “eine Sache unter Männern".