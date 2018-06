Mail-Warnung: Mann von „Finanzamt“ ausgetrickst

Mann gab persönliche Daten an

Der geschädigte Mann wurde nach Anklicken einer Schaltfläche auf die gefälschte „FinanzOnline“-Homepage weitergeleitet. Dort trug er zuerst seine persönlichen Daten ein und erhielt dann die Auskunft, dass die Überweisung der Rückzahlung fünf Werktage in Anspruch nehme. Am Tag darauf rief eine unbekannte Nummer beim 36-Jährigen an und der Anrufer gab sich als Mitarbeiter des „Finanzamtes“ aus. Er erzählte dem Völkermarkter, dass er gleich eine SMS samt TAN-Code erhalte, welchen er durchgeben möchte, damit der Anrufer wisse, dass er mit der richtigen Person kommuniziere und die Überweisung freigeben könne.