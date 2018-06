„Nicht immer nur der freundliche Nachbar sein!“

Ein Thema, das seit Jahren unter den Nägeln brennt, ist der Transit. Was haben Sie hier vor? Da habe ich eine unverrückbare Position, von der ich mich von keinem abbringen lasse: Der Lkw-Transit muss verringert werden. Nicht mit Absichtserklärungen, sondern durch Taten. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht - von der Verschärfung der Lkw-Fahrverbote über noch schärfere Kontrollen bis hin zur Ausweitung der Blockabfertigung an der Grenze. Da kann aus Berlin, München oder Rom kommen wer will: Hier bleibe ich standhaft! Das bin ich der Bevölkerung schuldig, alles andere wäre nämlich ein Verrat an den Tirolerinnen und Tirolern. Dass die Bayern nun angekündigt haben, die Zulaufstrecken für den Brenner Basistunnel in Angriff zu nehmen - zwar erst 2030, aber immerhin -, ist ein Zeichen dafür, dass unsere Position richtig ist.