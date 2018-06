Daniela Katzenbergers Schenkel-Schummelei

„Man quetsche nun also seinen halben Oberschenkel in die Innenseite, fixiert dies mit einem leichten Druck der Oberschenkelinnenseiten-Muskulatur, hebt das Ganze etwas an (bis die Bauchmuskeln anfangen zu brennen und man schon mit einem völlig schmerzverzehrten Gesicht am Tisch sitzt und sich andere Gäste fragen, ob es einem gut geht), verlagert den Kamerawinkel etwas nach oben. Et voilà. Schon hat man den perfekten und absolut Instagram-tauglichen Schenkel, der NATÜRLICH in jede 34er-Jeans passt“, schreibt Katzenberger weiter und gibt ihrem Tipp noch den Hashtag #dieschnellstediätderwelt.