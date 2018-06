Schäden im Meer: Hawaii verbietet Sonnencremes

Rund 14.000 Tonnen Sonnencreme landen Schätzungen zufolge jedes Jahr im Meer. Forscher warnen seit Jahren vor negativen Auswirkungen der beigemischten UV-Filter auf Korallen und andere Tiere. Aus diesem Grund hat Hawaii nun als erster Bundesstaat in den USA den Verkauf bestimmter Cremes per Gesetz verboten. „Das ist ein historisches Gesetz für unsere Meere“, sagt der demokratische Bundesstaats-Senator Mike Gabbard. „Ich hoffe, dass wir in 20 Jahren zurückschauen können und sehen, dass dies der Moment war, an dem wir der Verschmutzung den Kampf angesagt haben, und dass das Gesetz auf der ganzen Welt kopiert wurde.“ Ähnliche Verbote gibt es bereits in einigen Teilen Mexikos und an einigen UNESCO-Weltnaturerbestätten.