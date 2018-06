Pkw-Passagier rast auf Motorhaube über Autobahn

Midah erklärt in dem Video auch, dass eine Frau am Steuer des Wagens zu sehen sei, die ziemlich wütend aussehe. Auf Twitter schrieb er später, dass er die Polizei verständigte, aber keine Ahnung habe, was mit dem Mann passiert ist. „Ich hatte nur Angst, dass er jeden Moment von der Motorhaube geschleudert wird“, so Midah.