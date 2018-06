Kern kontert Kurz-Kritik: „Er sagt die Unwahrheit“

Am Mittwoch hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz im „Krone“-Talk seinen Vorgänger, SPÖ-Chef Christian Kern, wegen Missständen in Moscheen und Auslandsfinanzierungen scharf kritisiert: „Er hat bei der Bekämpfung des politischen Islam die Möglichkeiten des Rechtsstaates nicht genutzt, da wurde viel zu lange zugesehen“, sagte der ÖVP-Chef in der aktuellen #brennpunkt-Ausgabe (siehe Video). Erst seitdem die türkis-blaue Regierung am Ruder sei, werde kontrolliert. Der Ex-Kanzler holte nun zum Gegenschlag aus: „Kurz sagt vorsätzlich die Unwahrheit“, so Kern gegenüber krone.at. Ihm zufolge habe erst das 2015 unter SPÖ-geführter Regierung beschlossene Islamgesetz das jetzige Vorgehen ermöglicht. „Auch Kurz war Mitglied dieser Regierung und müsste es daher besser wissen“, so Kern.