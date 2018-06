Kanzler: „Keine EU-Millionen mehr für die Türkei“

Kurz: „Da wurde viel zu lange zugesehen“

Kurz nach den auch international viel kommentierten Moscheen-Schließungen in Wien, Graz und Linz wollte Moderatorin Katia Wagner vom Kanzler wissen: „Wie viel Türkei braucht Österreich?“ Dazu Kurz: „Bei den Missständen wurde viel zu lang zugesehen.“ Und er kritisiert offen die Erdogan-Regierung: „Was wir sicher nicht wollen, ist ein EU-Beitritt der Türkei. Zusammenarbeit: Ja. Beitritt: Nein. Und wir wollen auch nicht, dass weitere Hunderte Millionen Euro von der EU als Annäherungshilfe in die Türkei fließen. Erdogan hat Zehntausende Menschen inhaftieren lassen - das geht nicht.“ Allerdings betonte der Kanzler: „Österreich hat keinerlei Interesse an einem bilateralen Konflikt.“