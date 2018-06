Ludwig über Kurz: „Positioniert sich deutlich“

Auf die Frage, ob Kurz in der Frage der Zuwanderung richtig handle, antwortete Ludwig: „Ich war immer für geregelte Zuwanderung.“ Ludwig forderte in der Flüchtlingspolitik von der Regierung eine „kooperativere“ Vorgehensweise. „Diese Frontstellung, die wir in der Europäischen Union haben, wird zu einer Überlebensfrage der Struktur der EU“, sagte Ludwig. „Da hätte man eine Verantwortung, die Herausforderung gemeinsam zu bewältigen.“